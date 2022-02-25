Росіяни взяли Конотоп і намагаються в обхід Чернігова здійснити наступ на Київ, триває бій за Мелітополь, - Генштаб

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.



"Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі і ТОТ АР Крим. Також відомо, що на білоруському аеродромі Гомель здійснили посадку російські Іл-76 з десантниками на борту", - йдеться у повідомленні.



Після ушкодження злітної смуги аеродрому Гостомель росіяни вирішили висуватися своїм ходом з території Білорусі в напрямку Гомель-Чернігів-Київ.



На Сіверщині підрозділи 1 отбр зупинили окупантів.



"Зараз ворог, отримавши гідну відсіч оборонців Чернігова, намагається обійти місто та здійснити наступ на столицю. З цією ж метою, наступу на Київ, не рахуючись з втратами, ворог рветься на напрямку Козелець-Бровари та напрямку Конотоп-Ніжин-Київ. Втрачено місто Конотоп", - повідомляють у генштабі.



Крім того, у пресслужбі зазначають, що з метою утримання дамби Північнокримського каналу та забезпечення водою тимчасово окупованого Криму росіяни вийшов на рубіж Херсон, Нова Каховка, Каховка.



Також триває бій за Мелітополь.

"На Донецькому напрямку без змін: противник успіху не має, мети виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей на досяг. Не припиняє обстріли підрозділів об'єднаних сил. На Слобожанщині в районах Харкова та Валуйків підрозділи зі складу сил оборони продовжують ведення оборонних боїв, зупинили противника та закріпились по визначеному рубежу", - йдеться у повідомленні.



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