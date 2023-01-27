Росіяни з мінометів обстріляли Чернігівщину
У п'ятницю, 27 січня, російські терористи вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
"З 16:20 до 16:35 повідомили про 7 приходів, ймовірно з міномет 120 мм, в район н.п. Хрінівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.
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