Росіяни з мінометів обстріляли Чернігівщину

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

"З 16:20 до 16:35 повідомили про 7 приходів, ймовірно з міномет 120 мм, в район н.п. Хрінівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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