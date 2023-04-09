Про це в ефірі Еспресо заявив американський професор, дослідник геноцидів Семюель Тоттен.

"Щоразу, коли Путін виступає по телебаченню чи радіо, збирайте ці записи і коментарі, тому що він говорив певні речі про те, що Україна не є суверенною державою, що вона є частиною Росії і що він хоче повернути те, що він вважає російською територією. Але він помиляється. Україна є суверенною державою, хоче Путін це визнавати чи ні", - сказав він.

Тоттен додав, що Путін скоїв міжнародні кримінальні злочини, виправдань яким немає.

"Також в рамках документування, ви фіксуєте, де саме відбувалися бойові дії, яку зброю було використано, скільки ракет було випущено по тому чи іншому місту. Ви дивитеся на повне руйнування міст, сіл і селищ по всій країні. І все це можна задокументувати. Ви їдете і знімаєте, розмовляєте зі свідками, з тими, хто вижив, з українськими солдатами, які на власні очі бачили, що робили ці злочинці. Це безцінна інформація. Отже, збираєте докази, які потім покажуть світові, що саме зробив Путін. Воєнні злочини, які він скоїв, злочини проти людяності, які скоїли російські солдати на місцях, і акти геноциду, які вони вчинили, зокрема у Бучі. Але є багато місць масових вбивств, і я відчуваю, що, на жаль, їх буде виявлено ще більше", - зазначив дослідник.

На його думку, це може призвести до рішення, що це був таки намір спробувати знищити частину українського народу.

"І ще дещо дуже важливе, якщо говорити про геноцид, з інтерв’ю, які я проводив, я зрозумів, що часто, коли росіяни входили в місто чи село, однією з перших речей, які вони робили, було з’ясувати, хто був лідерами, і якось їх усунути. Таке відбувалося в багатьох геноцидах, так було в Камбоджі, так було і в Руанді. Ви входите, забираєте лідерів, і тоді громада починає розпадатися, тож це є частиною геноциду. Тому все це потрібно брати до уваги. Я думаю, що це цілком зрозуміло для світу, якщо тільки ви не союзник Росії, який ведеться на брехню, яку Путін поширює про те, що Україна не є суверенною державою", - сказав Тоттен.

Дослідник вважає, що в багатьох випадках через зібрані докази будуть розглядатися схеми нападів, схеми знищення цілих громад, схеми знищення або вбивства лідерів громад, викрадення дітей.

"Тому переконаний, що лідерам, включно з Путіним, не вдасться уникнути відповідальності

за скоєні воєнні злочини, злочини проти людяності чи геноцид", - підсумував він.

