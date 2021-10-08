Росіяни застосували заборонене озброєння, тяжко поранивши бійця ООС

Про це повідомляє у Facebook пресцентр штабу ООС.



Поблизу Золотого-4 окупанти обстріляли українські позиції, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.



Біля Троїцького загарбники стріляли з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.



Неподалік Майорська росіяни били з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів.



У напрямку Красногорівки російські війська вели вогонь із заборонених Мінськими угодами 82-мм мінометів, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.



У районі Кримського ворог стріляв зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Біля Причепилівки противник застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.



Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізованого, стан його здоров'я тяжкий.



Українські військові відповіли окупантам вогнем.

