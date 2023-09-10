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Росіяни заявили про атаку дронів на Крим

10 вересня, 2023 неділя
07:24
Війна з Росією безпілотник, дрон

У ніч проти неділі, 10 вересня, у російському міністерстві оборони повідомили про атаку групи невідомих безпілотників на територію тимчасово окупованого Криму

Про це йдеться у повідомленні міноборони Росії.

Там заявили про те, що їм нібито вдалося відбити атаку на тимчасово окупований півострів із застосуванням БПЛА літакового типу.

Міноборони РФ додає, що начебто засобами ППО було знищено вісім безпілотних літальних апаратів над акваторією Чорного моря.

Атаки на Крим

Окупанти в Криму не вперше заявляють про збиття дронів та ракет. А через панічний страх втратити Кримський міст встановили баржі, щоб захистити його від атак морськими безпілотниками. 

У понеділок, 28 серпня міноборони РФ заявило, що нібито над територією тимчасово окупованого Криму ППО збила два українські розвідувальні дрони на півночі та заході півострова

У ніч на 30 серпня, під час наймасштабнішої атаки в Росії, призначений окупантами "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв повідомив про нібито атаку безпілотників з Чорного моря.

Вже ввечері середи, 30 серпня, російська ППО нібито збила крилату ракету над тимчасово окупованим Кримом. Від уламків ракети нібито загорілась трава в полі, на місці працювали співробітники МНС.

У суботу в Росії заявили, що у ніч на 2 вересня було здійснено чергову атаку морськими безпілотниками на Кримський міст напівзанурювальним безекіпажним катером. За інформацією окупантів, морський безпілотник було "вчасно виявлено та знищено" в акваторії Чорного моря. Згодом повідомлялося про ще дві атаки "безпілотними катерами", і в обох випадках дрони нібито було знищено. Однак рух автотранспорту Кримським мостом було тимчасово перекрито.

Зазначимо, що 30 серпня з допомогою супутникових знімків стало відомо, що російські окупанти встановили баржі для захисту Кримського моста від морських дронів. Їх встановили на південь від Кримського моста, на глибині 2-4 метри, імовірно, їх просто частково затопили. російські окупанти заборонили власникам маломірних суден виходити в море на відстань більш як 1 кілометр від порту Федосії, що в тимчасово окупованому Криму. Таким чином, окупанти відреагували на успішні враження російських об’єктів у регіоні.

Україна
Росія
Крим
ППО
безпілотник
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