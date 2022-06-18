Росіяни здійснили ракетний удар по газопереробному підприємству на Харківщині
Російські війська нанесли ракетний удар по газопереробному підприємству в Ізюмському районі Харківської області
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки", - написав він.
Синєгубов повідомив, що почалась масштабна пожежа, рятувальники її локалізовують.
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