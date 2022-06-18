Росіяни здійснили ракетний удар по газопереробному підприємству на Харківщині

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"На Ізюмщині окупанти обстріляли газопереробне підприємство. За попередніми даними, росіяни влучили кількома ракетами. Постраждали також приватні будинки", - написав він.

Синєгубов повідомив, що почалась масштабна пожежа, рятувальники її локалізовують.