Росіяни вдарили по Краматорську, є жертви, - мер Гончаренко

Про це повідомив міський голова міста Олександр Гончаренко.

"Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. За попередньою інформацією є жертви", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, цієї ночі по Краматорську окупанти завдали 11 ракетних ударів

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