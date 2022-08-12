Росіяни вдарили по Краматорську, є жертви, - мер Гончаренко
Окупанти знову обстріляли Краматорськ і знову вдарили по приватному сектору
Про це повідомив міський голова міста Олександр Гончаренко.
"Удар по Краматорську. Знову приватний сектор. За попередньою інформацією є жертви", - написав Гончаренко.
- Нагадаємо, цієї ночі по Краматорську окупанти завдали 11 ракетних ударів
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