Уночі по Краматорську окупанти завдали 11 ракетних ударів
Близько другої ночі рашисти почали обстрілювати Краматорськ Донецької області. Також цілили в Курахове, там загинуло два чоловіки та постраждала жінка
Про це інформує в фейсбуці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Ранок у Краматорську почався з 02:00 ночі. 11 ракетних ударів по місту. Зазнали руйнувань домівки у приватному секторі. Інформації щодо постраждалих не надходило. Окупанти нищать все на своєму шляху - тактика терористів", - йдеться у зверненні Горчаренка.
"Влучили у житлову двоповерхівку в центрі міста, пошкодили приватні будинки та Центр культури і дозвілля, де ночували люди - вимушені переселенці. Через обстріли у місті зчинилися пожежі, під завалами зруйнованих будинків опинилися їхні мешканці", - йдеться в повідомленні.
Відомо, що станом на восьму ранку з-під завалів врятували жінку та підняли на поверхню тіла двох загиблих чоловіків.
- Російська армія вдарила з С-300 по приватному сектору Краматорська, на одному з подвір'їв залишилася чотирьохметрова вирва, постраждалих немає
- Нагадаємо, за останні 5 днів, поки триває обов’язкова евакуація людей з Донецької області, звідти вивезли майже 2 тисячі людей, з них 385 дітей.
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