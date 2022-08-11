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Російська армія вдарила з С-300 по приватному сектору Краматорська

11 серпня, 2022 четвер
09:04
війна з Росією На фото наслідкиобстрілу Краматорська

Російська армія вдарила з С-300 по приватному сектору Краматорська, на одному з подвір'їв залишилася чотирьохметрова вирва, постраждалих немає

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у фейсбуці.

"Ракетний удар по приватному сектору — так почався ранок у Краматорську. Росіяни застосували комплекс С-300 та поцілили у подвір'я одного з будинків. Снаряд залишив вирву у 4 м завширшки та 1,5 м завглибшки", - пише Кириленко.

Голова Донецької ОВА також повідомив, що пошкоджено 3 будинки, люди не постраждали.

"Краматорськ залишається у відносному тилу, але це не заважає росіянам регулярно бити по місту. Безпечних місць на Донеччині зараз немає. Тож закликаю всіх — евакуюйтесь! Своєчасна евакуація — єдиний правильний вихід!" - закликав він.

  • Нагадаємо, за останні 5 днів, поки триває обов’язкова евакуація людей з Донецької області, звідти вивезли майже 2 тисячі людей, з них 385 дітей.

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