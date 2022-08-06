Обов'язкова евакуація з Донеччини: виїхали майже 2 тис. людей
За останні 5 днів, поки триває обов’язкова евакуація людей з Донецької області, звідти вивезли майже 2 тисячі людей, з них 385 дітей
Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Майже 2 000 вже вдалося евакуювати з них 385 діток. Із загальної кількості -102 маломобільних. Нам дуже важливо, щоб люди якомога швидше евакуйовувались, обстріли не вщухають і зима уже ось-ось прийде", - сказала вона.
За словами Верещук, людей з Донеччини розміщуватимуть у Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій та Житомирській областях.
"От, наприклад, зараз поки ми з вами розмовляємо, з Донецької області виїхала родина з 11 осіб, дев'ятеро з яких діти. Нам дуже важливо, щоб дітей якомога швидше евакуйовували і я щиро дякую таким родинам, як зважуються, які чують нас, почули президента і виїжджають. Їх вже чекає будинок у Кропивницькому", - сказала міністерка.
- 30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.
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