Обов'язкова евакуація з Донеччини: виїхали майже 2 тис. людей

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Майже 2 000 вже вдалося евакуювати з них 385 діток. Із загальної кількості -102 маломобільних. Нам дуже важливо, щоб люди якомога швидше евакуйовувались, обстріли не вщухають і зима уже ось-ось прийде", - сказала вона.

За словами Верещук, людей з Донеччини розміщуватимуть у Кіровоградській, Полтавській, Хмельницькій та Житомирській областях.

"От, наприклад, зараз поки ми з вами розмовляємо, з Донецької області виїхала родина з 11 осіб, дев'ятеро з яких діти. Нам дуже важливо, щоб дітей якомога швидше евакуйовували і я щиро дякую таким родинам, як зважуються, які чують нас, почули президента і виїжджають. Їх вже чекає будинок у Кропивницькому", - сказала міністерка.

30 липня Ірина Верещук заявила про обов'язкову евакуацію мешканців Донецької області через постійні обстріли та загрозу залишитись взимку без тепла.

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