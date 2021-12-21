Росіянку не допустили на турнір Australian Open через вакцинацію "Спутником V"

Про це Наталія Віхлянцева повідомила у Twitter.



Російська вакцина "Спутник V" не сертифікована в Австралії. Через це росіянка Наталія Віхлянцева, яка займає 194-е місце в рейтингу WTA, не зможе виступити на турнірі.



"На жаль, цього року я не зіграю на Australian Open. Я дуже задоволена рівнем тенісу, який показувала на останніх турнірах, і хотіла б зіграти в Австралії, але "Спутник" поки не схвалений. Удачі всім учасникам і команді AO, яка завжди проводила приголомшливі турніри!",- написала Віхлянцева.



Жеребкування Australian Open заплановане на 13 січня. У турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці. Чинними переможцями престижного турніру є японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.

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