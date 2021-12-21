Росіянку не допустили на турнір Australian Open через вакцинацію "Спутником V"
Російська тенісистка Наталія Віхлянцева не зможе зіграти на Australian Open через те, що вакцинована "Спутником V"
Про це Наталія Віхлянцева повідомила у Twitter.
Російська вакцина "Спутник V" не сертифікована в Австралії. Через це росіянка Наталія Віхлянцева, яка займає 194-е місце в рейтингу WTA, не зможе виступити на турнірі.
"На жаль, цього року я не зіграю на Australian Open. Я дуже задоволена рівнем тенісу, який показувала на останніх турнірах, і хотіла б зіграти в Австралії, але "Спутник" поки не схвалений. Удачі всім учасникам і команді AO, яка завжди проводила приголомшливі турніри!",- написала Віхлянцева.
Жеребкування Australian Open заплановане на 13 січня. У турнірі зможуть взяти участь тільки повністю вакциновані гравці. Чинними переможцями престижного турніру є японка Наомі Осака і серб Новак Джокович.
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