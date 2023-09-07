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Російська армія вдарила по Запорізькому району

7 вересня, 2023 четвер
11:05
Війна з Росією Запоріжжя

Удень 7 вересня російська окупаційна армія завдала удару по Запорізькому району. Наслідки обстрілу уточнюються

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби", - написав він.

Про постраждалих інформації наразі немає.

Чиновник закликав громадян залишатись в укриттях.

  • За даними Генштабу, за минулу добу на Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Ольгівське, Левадне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Червоне Запорізької області.
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