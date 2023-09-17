Російська армія зменшила присутність на кордоні з Норвегією: до чого тут НАТО
Головнокомандувач збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив, що присутність російської армії біля кордонів країни стала меншою, оскільки, за його словами, РФ розуміє, що загрози від НАТО немає
Про це пише Reuters, посилаючись на виступ посадовця під час зустрічі начальників оборонних відомств країн НАТО в Осло.
Видання зазначає, що Норвегія є частиною НАТО і межує з Кольським півостровом, де зосереджено більшість російської ядерної зброї, а також Північний флот, який керує російськими атомними підводними човнами.
Наразі, за словами Крістофферсена, на кордоні залишається близько 20% російських сил від кількості тих, скільки їх було до повномасштабного вторгнення.
"На нашому кордоні з РФ залишилося 20% або навіть менше російських сил, ніж їх було до 24 лютого 2022 року", - сказав він.
Крістофферсен також заявив, що Володимир Путін "дуже добре знає", що НАТО не є загрозою для Росії.
"Якби Путін вірив, що ми загрожуємо Росії, він не міг би направити свої війська в Україну, щоб вести там війну", - пояснив головнокомандувач.
- Аби відпрацювати протистояння російській агресії, НАТО проведе найбільші навчання з часів холодної війни - у них візьме участь понад 40 тисяч військових.
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