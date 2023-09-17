Російська армія зменшила присутність на кордоні з Норвегією: до чого тут НАТО

Про це пише Reuters, посилаючись на виступ посадовця під час зустрічі начальників оборонних відомств країн НАТО в Осло.

Видання зазначає, що Норвегія є частиною НАТО і межує з Кольським півостровом, де зосереджено більшість російської ядерної зброї, а також Північний флот, який керує російськими атомними підводними човнами.

Наразі, за словами Крістофферсена, на кордоні залишається близько 20% російських сил від кількості тих, скільки їх було до повномасштабного вторгнення.

"На нашому кордоні з РФ залишилося 20% або навіть менше російських сил, ніж їх було до 24 лютого 2022 року", - сказав він.

Крістофферсен також заявив, що Володимир Путін "дуже добре знає", що НАТО не є загрозою для Росії.

"Якби Путін вірив, що ми загрожуємо Росії, він не міг би направити свої війська в Україну, щоб вести там війну", - пояснив головнокомандувач.