Відпрацюють протистояння російській агресії: НАТО проведе найбільші навчання з часів холодної війни
Аби відпрацювати протистояння російській агресії, НАТО проведе найбільші навчання з часів холодної війни - у них візьме участь понад 40 тисяч військових
Про це пише Financical Times.
Зазначається, що навчання Steadfast Defender пройдуть наступного року, у них візьмуть участь понад 50 кораблів і близько 41 000 військовослужбовців, а також відбудеться від 500 до 700 повітряних бойових місій.
Навчання призначені для відпрацювання потенційних маневрів проти ворога - за модель обрано коаліцію, очолювану Росією. Окрім того, ці навчання використовуватимуть реальні географічні дані для створення більш реалістичних сценаріїв для військ.
Загалом, у навчаннях братимуть участь 32 країни, включно зі Швецією, яка ще офіційно не вступила до НАТО.
Навчання проходитимуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії в лютому та березні. Згідно з новою стратегією, відтепер Альянс проводитиме два великих навчання щороку замість одного. Члени НАТО також навчатимуться протидіяти терористичним загрозам за межами своїх безпосередніх кордонів.
У червні минулого року генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс збільшить чисельність своїх сил високої готовності з 40 тисяч до "більш ніж 300 тисяч".
Країни Балтії особливо сильно закликають НАТО зміцнити свій східний фланг, оскільки війська РФ накопичуються на білоруському кордоні. Представники НАТО заявили, що ці навчання також розглядаються як ключова частина демонстрації Москві того, що Альянс готовий воювати.
- У суботу, 9 вересня, країни НАТО розпочали масштабні навчання біля узбережжя Естонії та Латвії для відпрацювання реагування на російську атаку, а також можливий контрудар.
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