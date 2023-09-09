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В Балтійському морі країни НАТО відпрацьовують імовірний контрудар по росіянах

9 вересня, 2023 субота
14:36
Світ ВМС США

У суботу, 9 вересня, країни НАТО розпочали масштабні навчання біля узбережжя Естонії та Латвії для відпрацювання реагування на російську атаку, а також можливий контрудар

Про це повідомляє естонський суспільний мовник ERR з посиланням на коментар командувача ВМС НАТО віце-адмірала німецького флоту Яна Крістіана Каака в Берліні.

У навчаннях "Північне узбережжя", які триватимуть 2 тижні, відпрацьовуватимуться десантні операції та удари з моря по суші. Участь візьмуть близько 30 кораблів і понад 3 тис. військовослужбовців з усіх країн НАТО, розташованих уздовж Балтійського моря, а також військово-морські підрозділи США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції, а також Швеції, які не входять до НАТО. 

У навчаннях візьме участь 200-метровий корабель Mesa Verd ВМС США, призначений для перевезення та висадки близько 800 морських піхотинців під час морського десанту.

Другим напрямком навчань є забезпечення безпеки морських шляхів через Балтійське море, адже Фінляндія та країни Балтії майже повністю залежать від маршрутів постачання через Балтійське море, зазначив Каак.

"Якщо Сувальський коридор (з'єднує Польщу та Литву між Білоруссю та Калінінградською областю Росії) має бути перекритий – а це легко зробити, оскільки там всього дві дороги та одна залізнична лінія – тоді у нас будуть тільки морські шляхи, і тоді нам доведеться ними скористатися", – сказав німецький адмірал.

Це перші навчання, які ВМС Німеччини (найбільший військово-морський флот Балтійського моря) проводять зі свого нового військово-морського штабу в Ростоку.

Німеччина прагне надати його НАТО як регіональний штаб, для командування операціями Альянсу в Балтійському морі у разі конфлікту.

"Наше послання Верховному комісаріату з надзвичайних ситуацій вже в дорозі", - сказав Каак, додавши, що він очікує позитивної відповіді від Альянсу найближчим часом, тому що Німеччина конкурує з Польщею за місце розташування штабу.

  • У п'ятницю, 1 вересня, військово-морські навчання у Балтійському морі за участю 30 кораблів і понад 3 тисяч західних військовослужбовців вперше відпрацювали реагування на російські атаки у регіоні.

Україна
Росія
Латвія
Естонія
Німеччина
Литва
Війна з Росією
НАТО
Військові новини
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