У Балтійському морі вперше проведуть навчання, спрямовані на відбиття атак РФ

Про це пише Reuters.

"Ми посилаємо Росії чітке повідомлення про пильність: не на нашій вахті. Надійне стримування має включати здатність атакувати", - заявив головнокомандувач ВМС Німеччини Ян Крістіан Каак.

Зазначається, що у двотижневих навчаннях Northern Coasts, які розпочнуться 9 вересня, візьмуть участь війська з усіх країн НАТО на Балтійському морі, а також Швеції та небалтійських союзників США, Канади, Нідерландів, Бельгії та Франції. Вони відпрацьовуватимуть десантні операції й удари з моря по суходолу.

За словами Каака, військово-морський флот США відправить до навчань корабель Mesa Verde, довжина якого становить понад 200 метрів. Він призначений для транспортування та висадки близько 800 морських піхотинців під час десантного нападу.

Крім того, під час навчань відпрацюють захист морських шляхів через Балтійське море.

"Фінляндія і країни Балтії майже на 100% залежать від морських шляхів постачання через Балтійське море. Якщо Сувалкський коридор буде заблокований −, а це можна зробити легко, оскільки є лише дві автомобільні дороги й одна залізнична лінія, − тоді нам залишаться лише морські шляхи, і саме через них нам доведеться прокладати собі дорогу", - наголосив головнокомандувач ВМС Німеччини.

Reuters нагадує, що Сувалкський прохід - це вузький сухопутний коридор довжиною близько 65 кілометрів, який є єдиним з’єднанням країн Балтії з Польщею та основною територією НАТО в Європі.

Каак також додав, що це будуть перші навчання такого масштабу, якими німецький флот, найбільший флот на Балтійському морі, керуватиме зі свого нового морського штабу в Ростоку, який щойно досяг оперативної готовності. Німеччина прагне надати цей об’єкт НАТО як регіональний морський штаб, здатний керувати операціями альянсу в Балтійському морі в разі конфлікту.