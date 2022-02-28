Російська артилерія обстріляла Сєвєродонецьк, одна жінка загинула, є поранені
Російська артилерія обстріляла житлові квартали Сєвєродонецька і спричинила жертви серед мирного населення
Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай у Facebook, передає Еспресо.TV.
За словами Гайдая, унаслідок прямого влучання російського снаряда у своєму помешканні загинула 54-річна жінка, одну поранену з осколковими поранення рятувальники доправили до лікарні, стан її здоров'я - середньої тяжкості.
Ще одного чоловіка з осколковим пораненням госпіталізували у тяжкому стані, у 6 будинках вибито шибки.
Крім того, сталось пряме влучення в легковий автомобіль. Також перебито газопровід, на місце направлено бригаду міськгазу.
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