Російська артилерія обстріляла Сєвєродонецьк, одна жінка загинула, є поранені

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай у Facebook, передає Еспресо.TV.

За словами Гайдая, унаслідок прямого влучання російського снаряда у своєму помешканні загинула 54-річна жінка, одну поранену з осколковими поранення рятувальники доправили до лікарні, стан її здоров'я - середньої тяжкості.







Ще одного чоловіка з осколковим пораненням госпіталізували у тяжкому стані, у 6 будинках вибито шибки.







Крім того, сталось пряме влучення в легковий автомобіль. Також перебито газопровід, на місце направлено бригаду міськгазу.











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