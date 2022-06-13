Російська музика майже зникла з ефірів радіо, а мова - ні, - результати моніторингу
Аналіз добового ефіру за 30 травня п’ятнадцяти радіостанцій засвідчив лише один випадок трансляції російськомовної пісні
Про це повідомила пресслужба Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови.
Встановлено, що загалом станції здійснюють трансляцію пісні українською, а також мовами ЄС.
“Ми побачили, що у відповідь на масштабне вторгнення країни-агресора на територію України, з ефіру українських радіостанцій зникли не лише пісні російських виконавців, а й, фактично, російськомовні пісні. Із проаналізованих майже 4 тисяч пісень, зафіксована лише одна російською мовою”, - сказав уповноважений Тарас Кремінь.
Разом з тим були зафіксовані випадки послуговування російською мовою під час інформування громадян, зокрема, це стосується застосування недержавної мови ведучими, гостями, експертами під час прямих включень, трансляції сюжетів, де коментарі надавалися російською мовою.
Послуговування недержавною мовою зафіксовано під час поширення передач як розважального, так і інформаційно-аналітичного характеру у ефірі Українського радіо, Радіо "Культура", Радіо "П'ятниця", "Наше радіо".
“На жаль, маємо констатувати, що збереження режиму двомовності характерне і для радіомовлення, що обмежує права громадян на отримання інформації українською”, - наголосив Кремінь.
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