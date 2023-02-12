Російська опозиція робить ставку на Захід та Україну у питанні розпаду РФ, - Фейгін
Політик Марк Фейгін переконаний, що мирним шляхом, на який надіється російська опозиція, РФ не розпадеться
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Російська опозиція повинна зараз розв'язувати питання майбутнього РФ. І це майбутнє повинно бути без нинішньої влади. В багатьох російських опозиціонерів зовсім інша позиція. Вони плекають надію на Захід. Буде це за допомогою України, чи без, вони думають, що питання розпаду РФ має вирішити Захід. А вони потім прийдуть вже, як нова влада. Проте так це не працює", - пояснив Фейгін
Політик наголосив, що процес розпаду РФ неминучий
"Такий шанс був. Але він вже втрачений в 90-х роках. Мирним шляхом РФ не розпадеться. Тепер все буде більш непередбачувано. Однак процес розпаду РФ та відокремлення автономій просто неминучий", - додав він.
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