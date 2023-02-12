Російська опозиція робить ставку на Захід та Україну у питанні розпаду РФ, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Російська опозиція повинна зараз розв'язувати питання майбутнього РФ. І це майбутнє повинно бути без нинішньої влади. В багатьох російських опозиціонерів зовсім інша позиція. Вони плекають надію на Захід. Буде це за допомогою України, чи без, вони думають, що питання розпаду РФ має вирішити Захід. А вони потім прийдуть вже, як нова влада. Проте так це не працює", - пояснив Фейгін

Політик наголосив, що процес розпаду РФ неминучий

"Такий шанс був. Але він вже втрачений в 90-х роках. Мирним шляхом РФ не розпадеться. Тепер все буде більш непередбачувано. Однак процес розпаду РФ та відокремлення автономій просто неминучий", - додав він.

