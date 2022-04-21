Російська пропаганда бреше про загибель або поранення американців в Україні, – посольство США

Про це повідомили у посольстві США в Україні.

Російські війська часто повідомляють неправду про загибель або поранення громадян США в пропагандистських цілях. У посольстві закликали споживачів ЗМІ обережно ставитися до будь-яких подібних повідомлень.



Дипломати розповіли про один із нещодавніх прикладів того, як Росія маніпулює свідомістю своєї аудиторії. Так, на одному із прокремлівських телеграм-каналів з'явилося фото паспорта Сезара Кінтани, 35-річного чоловіка з Каліфорнії, який начебто воював за Україну та загинув під Маріуполем.



"На фото видно, що путінські найманці домалювали координати, де "залишилося тіло чоловіка". Пропагандисти наголосили, що це необхідно, аби чоловіка могла переховати сім'я. Однак днями "мертвий найманець із США" дав інтерв'ю виданню The Washington Post. За словами Кінтани, про свою "участь у війні" він дізнався від друга, який стежить за російськими ЗМІ", – йдеться в повідомленні.



Відомо, що документи американця опинилися в росіян невипадково. У грудні, коли він відвідував свого дворічного сина в Україні, донецька поліція конфіскувала його паспорт.

Додамо, надзвичайний і повноважний посол України у США (2014-2019 рр) Валерій Чалий вважає, що Росія діє як нацистська Німеччина: займається пропагандою за методикою Йозефа Геббельса.