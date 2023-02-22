Російська протитанкова ракета влучила по цивільному авто на Сумщині: поранено водія та пасажира

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Загалом на території Сумщини зафіксували 89 прильотів за день 22 лютого. Росіяни обстріляли Есманьську, Білопільську, Юнаківську, Краснопільську, Новослобідську та Хотінську громади.

О 13:30 росіяни випустили протитанкову керовану ракету по цивільному автомобілі "Газель" поблизу села Водолаги (прим. - Хотінська громада). Авто розвозило хліб, водій та пасажир отримали поранення. Їм надали медичну допомогу.

Протягом дня росіяни били з мінометів по Есманьській громаді − 40 прильотів. Внаслідок обстрілу об 11:05 пошкоджено дорогу, адмінбудівлю приватного підприємства та 2 житлових будинки в селі Сопич.

"Білопільська громада: з 09:48 здійснено мінометний обстріл села Рижівка − 3 прильоти. Внаслідок обстрілу пошкоджено один житловий будинок. Обстріл села продовжився з 15:15 − 3 прильоти. Пошкоджень зазнали ще 3 приватні житлові будинки. Також 7 мін прилетіло по іншому населеному пункту громади", - пишуть в ОВА.

По Юнаківській громаді росіяни гатили зі САУ − 8 прильотів. Краснопільська громада: відбувся мінометний обстріл після 12:00 − 3 прильоти.

Новослобідська громада: зафіксовано мінометні обстріли громади − усього 22 прильоти.