Російська ракета поцілила в покинуту промзону на Дніпропетровщині
Російські загарбники 28 квітня влучили ракетою по порожньому колишньому заводі в Синельниківському районі Дніпропетровської області
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.
"Дніпропетровщина. 28 квітня. 8:45. У нас "приліт" у Синельниківському районі", – написав Резніченко.
Ракета поцілила у колишній завод.
"Там нічого не було. Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону", – прокоментував голова ОВА.
- Раніше повідомлялось, що завдяки розвідданим США російські окупанти стріляють по полях, а наша ППО не потрапляє під удари.
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