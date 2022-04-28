Російська ракета поцілила в покинуту промзону на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграм.



"Дніпропетровщина. 28 квітня. 8:45. У нас "приліт" у Синельниківському районі", – написав Резніченко.



Ракета поцілила у колишній завод.



"Там нічого не було. Орки успішно "демілітаризували" покинуту промислову зону", – прокоментував голова ОВА.



Раніше повідомлялось, що завдяки розвідданим США російські окупанти стріляють по полях, а наша ППО не потрапляє під удари.