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Російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів: МЗС про твіт посольства РФ у Британії

30 липня, 2022 субота
15:29
Світ Олег Ніколенко

В МЗС заявили, що російські дипломати є співучасниками воєнних злочинів в Україні і мають бути притягнуті до відповідальності

Про це написав речник МЗС Олег Ніколенко у власному твіттері.

"Прочитайте це, коли вам скажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до страти українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих воєнних злочинів і повинні відповідати" - наголосив він.

Відомо, що твіттер позначив допис, як такий, що порушує правила щодо мови ненависті, однак вирішив залишити відкритим доступ до нього "в інтересах громадськості".

Відомо, що Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар завдали ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.

У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.

  • 29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. Унаслідок обстрілу загинуло близько 40 людей, ще 130 – поранені. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів визнати РФ державою-терористом. 
  • Дії окупантів вже засудили високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель та амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, яка заявила, що масове вбивство українських військовополонених в Оленівці потребує розслідування.

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МЗС
війна з Росією
Оленівка
воєнні злочини Росії
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