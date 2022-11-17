Російські окупанти панікують на тлі успішних контрнаступальних дій ЗСУ, - Маляр

Про це інформує під час брифінгу сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На тлі успішних контрнаступальних дій Сил оборони України відмічається зростання панічних настроїв та значне зниження рівня морально-психологічного стану серед особового складу російських окупаційних військ", - сказала Маляр.

Заступниця міністра розповіла, що рашисти масово зловживають алкоголем, тому почастішали збройні конфлікти між окупантами та збільшилась кількість небойових втрат ворога: "Командування російських окупаційних військ намагається виправити ситуацію забороною продажу алкоголю та притягненням до відповідальності, причетних до порушень військової дисципліни та скоєння злочинів із застосуванням зброї".

На тимчасово окупованих територіях погіршилися суспільно-політичні положення та передумови до критичної санітарно-епідеміологічної ситуації. Російські загарбники дезорганізували роботу майже всіх соцслужб, примусово мобілізували робітників, вкрали обладнання і спецтехніку комунальних підприємств.

"В більшості окупованих міст і сіл протягом тривалого часу накопичились проблеми антисанітарії, не вивозяться побутові відходи, у тому числі з місць розташування російських підрозділів. Обслуговування систем каналізації не здійснюється, що призводить до критичного забруднення навколишнього середовища", - додала Маляр.

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що піднятого українського прапора в місті замало для того, аби оголошувати його повністю звільненим.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb