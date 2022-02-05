Російські окупанти поранили на Донбасі українського військового

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил.

З початку доби, станом на 11 годину, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

У бік Пищевика окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.

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