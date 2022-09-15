Російські пропагандисти підірвалися на окупованому Запоріжжі

Про це повідомили у Telegram пропагандистського телеканалу.

Інцидент стався на підконтрольній російській окупаційній армії території Запорізької області.

Внаслідок вибуху авто зі знімальною групою згоріло, а пропагандисти отримали травми.

За словами учасників події, вони їхали разом з окупантами знімати сюжет про нібито стягування Збройними силами України важкого озброєння до лінії розмежування.

"Під час пересування вже в так званій сірій зоні пролунав вибух на дорозі... Нас доставили до лікарні, провели рентген. У нашого водія та асистента телеоператора — забій грудної клітки. Оператор не постраждав", - розповів один з російських пропагандистів.