Російські війська нарощують сили протиповітряної оборони у Західній частині Криму, – Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За інформацією Генштабу, також продовжує зберігатися загроза ракетно-бомбових ударів по інфраструктурних об’єктах України з території Білорусі.

"На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, продовжує утримувати зайняті позиції. Основні зусилля зосереджував на вогневому ураженні підрозділів наших військ та нарощуванні системи радіоелектронної боротьби", – говорять у Генштабі.

На Донеччині окупанти застосовують міномети, ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню та завдають ракетно-бомбових авіаційних ударів, намагаючись зруйнувати фортифікаційні споруди українських підрозділів.

На Харківському напрямку ворог намагається утримувати зайняті позиції та продовжує обстріли українських військ в районі Питомника та Руських Тишок.

Росіяни не полишають спроб захопити ділянку місцевості на правому березі річки Сіверський Донець та закріпитись в районі населеного пункту Олександрівка, також намагалися прорватися у напрямку населеного пункту Новоселівка, проте без успіху.

Росіяни завдали по Полтавщині близько 12 ракетних ударів, 4 з них – по непрацюючому Кременчуцькому НПЗ.

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