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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські війська не полишають спроб вийти на адмінмежі Херсонської області, а також штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи на окупованих територіях, - Генштаб

Російські війська не полишають спроб вийти на адмінмежі Херсонської області, а також штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи на окупованих територіях, - Генштаб

2 травня, 2022 понедiлок
19:59
війна з Росією окупанти

На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони, а також продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах України

Про це передає Генштаб ЗСУ.

"Триває шістдесят восьма доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей і утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом", - йдеться в повідомленні. 

Найбільша активність загарбників спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. На Запорізькому, Криворізькому та Миколаївському напрямках ворог проводить перегрупування військ, посилює артилерійські підрозділи та підрозділи протиповітряної оборони. Намагається налагодити систему матеріально-технічного забезпечення угруповання військ на цих напрямках.

Ворог продовжує підготовку резервів з метою їх подальшого перекидання в райони оперативного призначення на території України.

Противник і надалі завдаває ракетно-бомбових ударів по об’єктах у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога зі складу 6-ї загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів продовжують обстріли міста Харкова. 

На Ізюмському напрямку тривають наступальні дії противника у напрямках Ізюм – Барвінково та Ізюм – Слов’янськ. 

Для посилення угруповання окупанти здійснюють переміщення до визначених районів підрозділів ствольної та реактивної артилерії.

Ворог з метою вдосконалення транспортної інфраструктури здійснив наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець. Окупанти продовжують обстріли позицій наших військ та цивільні об’єктів, що розташовані на незначному віддаленні від державного кордону України з території Російської Федерації. 

У Бєлгородській області триває зосередження резервів окупантів для ведення бойових дій у Східній операційній зоні. 

На Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджено на встановленні повного контролю над населеними пунктами Рубіжне і Попасна та просуванні у напрямках населених пунктів Лиман і Сіверськ.

На Таврійському напрямку тривають заходи щодо перегрупування підрозділів, інженерного обладнання позицій. Зокрема, на вогневих позиціях у районі населеного пункту Токмак Запорізької області, розгорнуто підрозділ ствольної артилерії. Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій наших військ у районі населеного пункту Оріхів.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник розгорнув склад паливно-мастильних матеріалів та пункт ремонту і відновлення пошкодженої техніки.

На Південнобузькому напрямку ворог веде бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Не полишає спроб вийти на адміністративний кордон Херсонської області, продовжує розгортання підрозділів реактивної та ствольної артилерії для вогневого ураження позицій наших військ.

Триває перекидання матеріальних засобів з тимчасово окупованої території АР Крим з використанням залізничної інфраструктури України. 

На Бесарабському напрямку обстановка у Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою. Противник, через підконтрольні засоби масової інформації, продовжує розповсюджувати провокативні повідомлення про посилення загрози населенню Придністров’я з боку України. 

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках не виключається імовірність проведення противником демонстративних та провокаційних дій у районах, прилеглих до державного кордону України. 

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах на території нашої держави.

У прикордонних з Україною районах Брянської області продовжуються заходи посилення адміністративно-поліцейського і контррозвідувального режимів.

В акваторіях Чорного та Азовського морів кораблі противника залучаються до ракетних ударів по території України, виконують завдання ізоляції району ведення бойових дій та ведуть розвідку.

Ворог продовжує знищувати об’єкти цивільної інфраструктури України. Завдає ракетно-бомбових ударів та здійснює артилерійські обстріли житлових районів міста Миколаєва, а також населених пунктів Дніпропетровської, Запорізької, Луганської та Харківської областей.

На тимчасово зайнятих територіях російські окупанти штучно створюють і загострюють гуманітарну та економічну кризи. В населених пунктах спостерігається нестача ліків, асортимент продуктових магазинів обмежений, не функціонують банківські установи.

"Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки", - йдеться в повідомленні.

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Запоріжжя
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окупанти
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Сіверськ
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