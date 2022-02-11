Російські війська у ОРДЛО привели у вищий ступінь боєготовності

Про це інформує пресцентр ГУР Міноборони.



"У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжуються планові заходи бойової підготовки", - ідеться в повідомленні.



Основну увагу приділяють злагодженню дій у складі рот і батарей.



Упродовж тижня на полігонах тимчасово окупованих Луганщини та Донеччини відбуваються заняття з вогневої підготовки та водіння машин з артилерійськими, танковими та мотострілецькими підрозділами.



"Водночас окремі підрозділи з’єднань і частин окупантів приводились у вищі ступені бойової готовності з метою перевірки", - зазначила розвідка.



Контролюють заходи з бойової підготовки та перевіряють навченість військ вищі органи військового управління ЗС РФ.

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