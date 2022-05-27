Російські загарбники на Херсонщині викрали подружжя кримських татар, - Денісова
Російські окупанти продовжують переслідувати та залякувати кримських татар, які проживають на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема після обшуків у помешканні подружжя Мамеда Мусаєва і Тетяни Базирової викрали
Про це інформує в телеграмі уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
27 травня в селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області російські окупанти незаконно обшукали житло Мамеда Мусаєва і Тетяни Базирової, а потім вивезли подружжя.
Попередньо відомо, що кримського татарина з дружиною доправили в профтехучилище №17 у Генічеську, де армія РФ облаштували катівню.
Уповноважена наголосила, що обшуки та захоплення цивільних суперечать міжнародним нормам
"Захоплення цивільних заручників є прямим порушенням статті 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.
Наголошую, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", – пише Людмила Денісова.
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