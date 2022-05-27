Про це інформує в телеграмі уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

27 травня в селищі Новоолексіївка Генічеського району Херсонської області російські окупанти незаконно обшукали житло Мамеда Мусаєва і Тетяни Базирової, а потім вивезли подружжя.

Попередньо відомо, що кримського татарина з дружиною доправили в профтехучилище №17 у Генічеську, де армія РФ облаштували катівню.

Уповноважена наголосила, що обшуки та захоплення цивільних суперечать міжнародним нормам

"Захоплення цивільних заручників є прямим порушенням статті 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

Наголошую, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції – право на повагу до приватного і сімейного життя", – пише Людмила Денісова.

На частині Харківщини, яку зайняли рашистські війська, щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу.

16 березня, окупаційні силовики провели незаконний обшук в будинку правозахисника та викрали ветерана кримськотатарського національного руху Абдурешита Джеппарова.

У тимчасово окупованих російськими окупантами Мелітополі та Бердянську викрали 4 активістів. У зв'язку з цим в Запорізькій ОВА створили спеціальний центр, який веде облік таких випадків.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb