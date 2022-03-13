Російські загарбники обстріляли населений пункт на Луганщині фосфорними боєприпасами. Відео

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.



Білошицький прирівняв росіян до фашистів.



"Попасна. Застосування фосфорних боєприпасів. Нищівна, руйнуюча, потворна сила. Це те, що фашисти називали Brennende Zwiebel. Це те, що рашисти зараз випускають по нашим містам. Неймовірні страждання і пожежі. Асвабадітєлі в усій красі. Скоти. Не люди", - написав Олексій Білошицький.





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