Російські загарбники вдарили "Градами" по селу поруч із Криворізькою ТЕС

Про це повідомив у своєму зверненні голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Еспресо.TV.



"О пів на дев’яту вечора сьогодні (у суботу, 19 березня, - ред.) "Градами" орки вдарили по Великій Костромці у передмісті Зеленодольська. Розбили один дім, трошки постраждала вулиця, газопровід. Але, слава Богу, без жертв. Відпрацювала, все загасила наша пожежна служба", - заявив Вілкул.



Разом з тим, за його словами, російські окупанти не просунулися в напрямку Кривого Рога й наразі перебувають неподалік адміністративної межі між Херсонською та Дніпропетровською областями.



Відомості про обстріл підтверджено на офіційній сторінці Зеленодольської ОТГ.



"Дійсно, як ви чули, відбувся обстріл російськими військами нашої території. На щастя, всі живі, пошкоджені домоволодіння. Наразі задіяні усі оперативні служби, наслідки обстрілу ліквідовують", - йдеться у повідомленні.



В ОТГ також зауважили "активність ботів і провокаторів".



"Ними теж займаються", - зазначає влада Зеленодольська.





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