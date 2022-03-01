Російський БТР розстріляв автоцистерну ДСНС в Херсоні

Про це повідомив прессцентр ДСНС.



1 березня о 15:24, під час слідування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ м. Херсон.



"Шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, вимушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки у лікарні. На щастя, ніхто з хлопців не постраждав", - йдеться у повідомленні.

