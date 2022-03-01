Російський БТР розстріляв автоцистерну ДСНС в Херсоні
У Херсоні напали на машини Державної служба з надзвичайних ситуацій
Про це повідомив прессцентр ДСНС.
1 березня о 15:24, під час слідування на гасіння пожежі в будівлі ТРЦ "Фабрика" у Херсоні, ворожий БТР почав стріляти по автоцистерні рятувальників 2-ї ДПРЧ м. Херсон.
"Шестеро рятувальників, які були в пожежній машині, вимушені були залишити атаковане авто і знайшли укриття майже за кілометр від місця атаки у лікарні. На щастя, ніхто з хлопців не постраждав", - йдеться у повідомленні.
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