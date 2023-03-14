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Російський Су-27 вразив американський дрон в міжнародному авіапросторі над Чорним морем

14 березня, 2023 вiвторок
19:14
Новини Ескадрилья Су-27

Російський винищувач перехопив і вразив американський безпілотник у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, в результаті чого дрон був ліквідований

Йдеться у повідомленні європейського командування США.

"Приблизно о 7:03 ранку (CET) один із російських літаків Су-27 зачепив гвинт MQ-9, через що американським силам довелося збити MQ-9 у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням Су-27 скидали пальне та летіли перед MQ-9 у нерозважливій, екологічно небезпечній та непрофесійній манері. Цей інцидент демонструє відсутність компетентності на додаток до того, що він небезпечний і непрофесійний", - зазначено у повідомленні.

"Наш літак MQ-9 виконував звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і вразив російський літак, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9", — сказав командувач ВПС США генерал Джеймс Б. Хекер ВПС США в Європі та ВПС Африки. "Насправді цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не спричинив катастрофу обох літаків".

У заяві європейського командування США назвали російські маневри безрозсудними, непрофесійними та екологічно небезпечними.

"Цей інцидент є прикладом небезпечних дій російських пілотів під час взаємодії з літаками США та союзників над міжнародним повітряним простором, у тому числі над Чорним морем. Ці агресивні дії російського авіаційного екіпажу небезпечні та можуть призвести до прорахунків і ненавмисної ескалації", - відзначають у командуванні.

Також додають, що повітряні сили США в Європі регулярно здійснюють польоти на літаках по всій Європі над суверенною територією та міжнародним повітряним простором відповідно до чинного законодавства приймаючої країни та міжнародного права. З метою зміцнення колективної європейської оборони та безпеки ці місії підтримують національні цілі Альянсу, партнерів і США.

Головний військовий командир Північноатлантичного альянсу повідомив західних союзників про інцидент над Чорним морем.

Генерал Крістофер Каволі поінформував усі 30 держав-членів про ситуацію, коли дрон MQ-9 Reaper розбився в міжнародних водах.

SkyNews повідомляє, що Білий дім викликав російського посла через зіткнення російського винищувача з американським безпілотником у міжнародних водах. США спілкуються з російськими офіційними особами на "вищому рівні", щоб повідомити про свої заперечення.

Пізніше у Пентагоні обіцяють озвучити офіційну позицію щодо інциденту.

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2023, вiвторок
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