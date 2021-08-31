Російський "Талібан" на Донбасі. Генерал-майор СБУ Віктор Ягун у стрімі з Сергієм Руденком

Російський "Талібан" на Донбасі, США вийшли із Афганістану - наслідки для світу і України.



Про це говоритиме ведучий Сергій Руденко з генерал-майором СБУ Віктором Ягуном.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 12:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 1 вересня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".





