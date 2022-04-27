Росію виключили зі Всесвітньої туристичної організації
На позачерговій сесії Генеральної асамблеї прийняли рішення виключити Росію зі Всесвітньої туристичної організації
Про це повідомив Зураб Пололікашвілі у Twitter.
"Наші постулати чіткі: сприяння туризму заради миру та загальної поваги до прав людини. Лише члени, які дотримуються цього, можуть бути частиною Всесвітньої туристичної організації", - написав очільник Всесвітньої туристичної організації.
"За" рішення виключити росіян з організації проголосували 40 країн, а "проти" - 11, серед яких Сирія, Білорусь, Казахстан, Нікарагуа, Зімбабве, Алжир, Боснія і Герцеговина, Північна Корея, Китай та Єгипет.
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