Роулінг виклала для безкоштовного доступу книги про Гаррі Поттера українською мовою

Про це передає НВ.

На сайті Pottermore Publishing тепер доступні три перші книги про пригоди Гаррі Поттера для безкоштовного читання у перекладі українською мовою, що вийшли у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га. Інші книжки обіцяють викласти згодом.

"Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від війни", - йдеться у повідомленні.

"Ми сподіваємося, що доступність цих книг допоможе привнести трохи світла у життя людей, які зараз переживають найтемніші часи", - заявила команда сайту.