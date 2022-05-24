Роулінг виклала для безкоштовного доступу книги про Гаррі Поттера українською мовою
Британська письменниця Джоан Роулінг виклала книги про Гаррі Поттера у перекладі українською мовою у безкоштовному доступі на своєму сайті Pottermore Publishing
Про це передає НВ.
На сайті Pottermore Publishing тепер доступні три перші книги про пригоди Гаррі Поттера для безкоштовного читання у перекладі українською мовою, що вийшли у видавництві А-ба-ба-га-ла-ма-га. Інші книжки обіцяють викласти згодом.
"Коли почалося вторгнення в Україну, наша команда була шокована тим, який вплив це має на безліч людей. Нам, як і всім іншим, хотілося надати хоча б якусь допомогу. Тому ми намагаємося надати безкоштовний доступ до електронних книг про Гаррі Поттера всім, хто постраждав від війни", - йдеться у повідомленні.
"Ми сподіваємося, що доступність цих книг допоможе привнести трохи світла у життя людей, які зараз переживають найтемніші часи", - заявила команда сайту.
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