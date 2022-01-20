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Розгін Майдану: в Україні повідомили про підозру судді, ексслідчому й експрокурору

20 січня, 2022 четвер
12:03
Кримінал ДБР

ДБР оголосили про підозру ексслідчому СВ Деснянського райуправління, експрокурору, чинній судді одного з райсудів Києва, які у 2014 році перешкоджали протестам на підтримку Революції гідності

Про це повідомляє пресцентр ДБР.

Слідство встановило, що 18 лютого 2014 року працівник міліції неправомірно склав протокол затримання учасника акцій протесту за нібито участь у масових заворушеннях.

Потім слідчий і прокурор, не маючи доказів скоєння злочину, повідомили затриманому про підозру та безпідставно ініціювали звернення до слідчого судді з клопотанням про взяття його під варту.

За результатом розгляду клопотання суддя ухвалив рішення про застосування до потерпілого незаконного домашнього арешту.

Співучасники діяли з метою незаконного перешкоджання акціям протестів, які у 2014 році відбувалися в Києві на підтримку Революції гідності.

ДБР повідомило про підозру ексслідчому СВ Деснянського райуправління ГУМВС України в Києві, колишньому старшому прокурору відділу прокуратури Києва, який нині здійснює адвокатську діяльність, чинній судді одного з районних судів Києва.
 

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