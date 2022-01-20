Розгін Майдану: в Україні повідомили про підозру судді, ексслідчому й експрокурору

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



Слідство встановило, що 18 лютого 2014 року працівник міліції неправомірно склав протокол затримання учасника акцій протесту за нібито участь у масових заворушеннях.



Потім слідчий і прокурор, не маючи доказів скоєння злочину, повідомили затриманому про підозру та безпідставно ініціювали звернення до слідчого судді з клопотанням про взяття його під варту.



За результатом розгляду клопотання суддя ухвалив рішення про застосування до потерпілого незаконного домашнього арешту.



Співучасники діяли з метою незаконного перешкоджання акціям протестів, які у 2014 році відбувалися в Києві на підтримку Революції гідності.



ДБР повідомило про підозру ексслідчому СВ Деснянського райуправління ГУМВС України в Києві, колишньому старшому прокурору відділу прокуратури Києва, який нині здійснює адвокатську діяльність, чинній судді одного з районних судів Києва.



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