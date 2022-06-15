Про це повідомила СБУ в телеграмі.

"СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України. Зокрема, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів", - зазначили у відомстві.

Отримані кошти керівники окупаційних адміністрацій витрачали на фінансування угруповань "Л/ДНР", які воюють проти України. За допомогою нелегального програмного продукту росіяни перерахували до "бюджету" самопроголошених республік понад 10 млн грн.

Незаконний бізнес організувала "керівниця" компанії, яка укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їхніх комп’ютерних систем. Розробляли й адміністрували програмне забезпечення понад 10 людей. Для маскування їх роззосередили в різних регіонах України, зокрема в ОРДЛО.

Серед основних "замовників" послуг були захоплені окупантами підприємства і установи газо- та водопостачання.

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