Розслідування у справі "Роттердам+" завершене, – НАБУ
НАБУ і САП завершили розслідування у справі "Роттердам+" та відкрили матеріали стороні захисту для ознайомлення
Про це повідомляє НАБУ.
Після рішення АП ВАКС, Керівник САП Олександр Клименко скасував рішення про закриття провадження.
Серед підозрюваних – особи, чиї дії кваліфіковані за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Йдеться про ексголову НКРЕКП, директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" – член НКРЕКП), начальника відділу НКРЕКП, керівника управління НКРЕКП, заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи – ключового оператора ринку теплогенерації України, а також директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.
"За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі", – пояснюють у НАБУ.
Через використання такої методики розрахунків упродовж протягом 2016-2017 років кінцеві споживачі переплатили понад 18 мільярдів гривень. Це підтверджується висновком експертизи. Завдані через застосування формули у 2018-2019 роках збитки будуть розслідуватись в окремому провадженні.
- Нагадаємо, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п'ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.
- Старший групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко тричі закривав це провадження.
- 18 листопада 2020 року розслідування справи Роттердам+ було відновлено за рішенням Вищого антикорупційного суду.
- 5 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у провадженні на Дениса Демківа, який уже 20 травня вирішив закрити справу вчетверте.
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