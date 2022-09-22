Розслідування у справі "Роттердам+" завершене, – НАБУ

Про це повідомляє НАБУ.

Після рішення АП ВАКС, Керівник САП Олександр Клименко скасував рішення про закриття провадження.

Серед підозрюваних – особи, чиї дії кваліфіковані за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Йдеться про ексголову НКРЕКП, директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" – член НКРЕКП), начальника відділу НКРЕКП, керівника управління НКРЕКП, заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи – ключового оператора ринку теплогенерації України, а також директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

"За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме – на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі", – пояснюють у НАБУ.

Через використання такої методики розрахунків упродовж протягом 2016-2017 років кінцеві споживачі переплатили понад 18 мільярдів гривень. Це підтверджується висновком експертизи. Завдані через застосування формули у 2018-2019 роках збитки будуть розслідуватись в окремому провадженні.

Нагадаємо, 8 серпня 2019 року НАБУ оголосило ексголові НКРЕКП Дмитру Вовку та ще п'ятьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Старший групи прокурорів у справі "Роттердам+" Віталій Пономаренко тричі закривав це провадження.

18 листопада 2020 року розслідування справи Роттердам+ було відновлено за рішенням Вищого антикорупційного суду.

5 травня 2021 року генпрокурор Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у провадженні на Дениса Демківа, який уже 20 травня вирішив закрити справу вчетверте.