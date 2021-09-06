Розстріл Майдану: до суду передали справу щодо колишнього омегівця

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, ексвійськовослужбовець спецзагону "Омега", діючи спільно зі так званою "чорною ротою" "Беркуту", взяв участь у вчиненні теракту – здійсненні пострілів на ураження з вогнепальної зброї по беззбройних учасниках Революції Гідності.



Їх метою було вбивства небезпечним для життя багатьох осіб способом задля зупинки акцій протесту.

Обвинувачений поранив двох мітингувальників, які перебували на дорозі від Жовтневого палацу до верхнього виходу з метро "Хрещатик".



Йому інкримінується:

перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу

вчинення терористичного акту

умисні вбивства

замахи на умисні вбивства

перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.