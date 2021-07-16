Розстріл Майдану: ексберкутівець 13 разів дзвонив нардепу Шуфричу 18-20 лютого, - прокурор
У Святошинському суді Києва відбулось чергове засідання у справі щодо розстрілу Майдану
Під час засідання прокурор Офісу генерального прокурора представив суду аналіз трафіків обвинувачених ексберкутівців, передає LB.ua.
За словами прокурора Ігоря Земскова, в період з 18 лютого до 20 лютого 2014 року обвинувачений Сергій Зінченко телефонував народному депутату Нестору Шуфричу.
“Всього було 13 дзвінків. Зінченко телефонував 18,19 та 20 лютого. 18 лютого телефонував зранку. 19 лютого з 00:38 годин до 22:22 години вечора. 20 лютого, в день розстрілів на Інститутській, було п’ять дзвінків, з 9:20 до 9:40 ранку.” - зазначив прокурор.
LB.ua звернувся до Шуфрича із питанням, чи дійсно інформація, є правдою.
“З ним говорив його рідний брат, який працював в “Титані” в міліції і закріплений за мною”, - відповів Шуфрич.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.12
Купівля 27.12Продаж 27.34
-
EUR
Купівля 31.96Продаж 32.34
- Актуальне
- Важливе