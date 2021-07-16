Розстріл Майдану: ексберкутівець 13 разів дзвонив нардепу Шуфричу 18-20 лютого, - прокурор

Під час засідання прокурор Офісу генерального прокурора представив суду аналіз трафіків обвинувачених ексберкутівців, передає LB.ua.

За словами прокурора Ігоря Земскова, в період з 18 лютого до 20 лютого 2014 року обвинувачений Сергій Зінченко телефонував народному депутату Нестору Шуфричу.

“Всього було 13 дзвінків. Зінченко телефонував 18,19 та 20 лютого. 18 лютого телефонував зранку. 19 лютого з 00:38 годин до 22:22 години вечора. 20 лютого, в день розстрілів на Інститутській, було п’ять дзвінків, з 9:20 до 9:40 ранку.” - зазначив прокурор.

LB.ua звернувся до Шуфрича із питанням, чи дійсно інформація, є правдою.



“З ним говорив його рідний брат, який працював в “Титані” в міліції і закріплений за мною”, - відповів Шуфрич.