Розвідка ліквідувала в Києві російську ДРГ з чеченців, - Геращенко

Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко у Telegram.



"Українськими військовими розвідниками у Києві було частиною розстріляно, частиною затримано групу чеченських диверсантів, які пересувалися на машині швидкої допомоги", - написав він.



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