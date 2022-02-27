Розвідка ліквідувала в Києві російську ДРГ з чеченців, - Геращенко
Співробітники ГУР МО ліквідували в Києві російських диверсантів, які пересувались на швидкій
Про це повідомив радник очільника МВС Антон Геращенко у Telegram.
"Українськими військовими розвідниками у Києві було частиною розстріляно, частиною затримано групу чеченських диверсантів, які пересувалися на машині швидкої допомоги", - написав він.
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