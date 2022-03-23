Розвідка оприлюднила список військових артилерійського полку РФ, які воюють проти України
ГУР оприлюднило список окупантів, які у складі самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії РФ воюють проти України
Про це заявило ГУР Міноборони.
"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 856 самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії (в/ч 23857), що скоюють воєнні злочини проти народу України. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - ідеться в повідомленні.
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