Розвідка оприлюднила список військових артилерійського полку РФ, які воюють проти України

Про це заявило ГУР Міноборони.



"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 856 самохідного артилерійського полку 144-ї гвардійської мотострілецької дивізії (в/ч 23857), що скоюють воєнні злочини проти народу України. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - ідеться в повідомленні.



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