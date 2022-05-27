Розвідка: Війна затягнеться до зими, Путін не хоче здавати свої позиції

Про це сказав представник Головного Управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю Крим.Реалії.

"Оточити українську армію на Сході України і вийти на кордони Луганської і Донецької - таке завдання у армії РФ", - сказав він.

Так, воєнні плани російське військове керівництво коригує щомісяця. Скібіцький зазначив, що Путін не відмовиться від своїх планів, і не виключено, що активні бойові дії затягнуться до кінця року.

"Путін не відмовляється від своїх планів. Ця війна буде затягуватися. Наскільки буде затягнута активна фаза, це буде вересень місяць чи це буде жовтень, чи це буде до кінця року. Це залежить від нашого спротиву, від стану наших сил оборони і від тої допомоги яку нам надають", - зауважив він.

За його словами, наразі наводять багато дат щодо термінів війни на українській території.

"11 вересня в Росії єдиний день голосування. До цієї дати прив'язують можливість проведення референдуму або інших заходів на окупованих територіях. 7 жовтня день народження Путіна, йому 70 років і всі будуть говорити про те, що військові захочуть зробити йому подарунок. Під кінець року, взимку буде холодно, і кажуть, що Україна піде на переговорний процес", - сказав Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що різні кола намагалися переконати Путіна не починати війну, але це не вдалося. Скібіцький заявив про те, що Путін планує керувати Росією до кінця своїх днів, від сценарію "приемник" президент РФ давно відмовився.

"Він нікому не довіряє, нікого не чує. У нього є свої плани, які стосуються відновлення російської імперії, він це заявив на весь світ. Його намагалися переконати іноземні лідери, були спроби переконати від політичного бомонду, представників економічного блоку РФ, олігархів, але їм це не вдалося. Війну, яку він хоче вести, вона буде довготривалою. Це людина, яка не хоче здавати свої позиції", - повідомив представник розвідки.

У ГУР МО також наголошують: про те, що Росія планує залишитися на Півдні України надовго, свідчить те, що армія РФ розгортає потужне угруповання на окупованих територіях. Це об'єднане угруповання, яке включає сухопутний, повітряний і морський компонент. Створили систему логістичного забезпечення, використовують для цього захоплені залізницю, порти і аеродроми.

"З початку травня окупаційні війська почали укріплювати свою оборону. Готують відповідні інженерні спорудження, будується навіть не одна і не дві, а третя лінія оборони. І це говорить про те, що Російська Федерація хоче залишитися надовго", - говорить Вадим Скібіцький

Також розвідка фіксує, що на окупованих територіях російська армія мінує дороги та мости. Щоб зайняти оборону і не допустити контр наступальних дій української армії. А такі дії будуть неодмінно будуть проведені, запевняють у розвідці.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що до кінця 2022 року українські військові мають зайти на територію окупованого Криму.

Росія витратила близько 60% запасу високоточної зброї, деякі старі ракети не долітають до цілей, кажуть в розвідці.



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