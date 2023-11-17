Рух "Атеш" створив партизанський осередок у Горлівці
У п'ятницю, 17 листопада стало відомо про заснування партизанського осередку в тимчасово окупованій Горлівці
Про це рух спротиву "Атеш" пише у телеграмі.
Агенти спротиву вже працюють у Горлівці Донецької області. Розвідувальну діяльність партизани розпочали із місцевого кафе.
"Ця місцева пельменна часто є годувальницею для російських військових. Можливо, вона незабаром стане останнім місцем для їди російськими окупантами. Чи то через вирушення на штурм Авдіївки, чи то від банального масового отруєння. Бо дедалі частіше окупанти використовують методи погромів заради веселощів проти місцевого населення, які відмовляють у допомозі російської армії. Наші агенти розпочинають підривну діяльність лише з метою допомогти Силам оборони України!", - пише "Атеш".
За словами представників руху спротиву, вони докладають максимальну кількість зусиль, щоб тримати на контролі всі види діяльності окупантів Донецької області - заради максимально швидкого інформування СОУ.
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