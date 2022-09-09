Про це повідомляє Еспресо.TV.

У стартовому матчі 4-го туру УПЛ львівський "Рух" впевнено переміг луганську "Зорю" з рахунком 3:1. Хет-трик оформив Таллес. За гостей забив Назарій Русин.

Українська Прем'єр-ліга

4-й тур

9 вересня

"Рух" - "Зоря" 1:3

Голи: Таллес, 41, 49 (пен.), 62 - Русин, 55

10 вересня

15:00 "Кривбас" - "Верес"

17:00 "Шахтар" - "Чорноморець"

11 вересня

13:00 "Дніпро-1" - "Металіст 1925"

15:00 "Колос" - "Металіст"

17:00 "Динамо" - "Львів"

12 вересня

13:00 "Ворскла" - "Олександрія"

15:00 "Інгулець" - "Минай"

*Офіційний транслятор УПЛ - Setanta Sports.

У понеділок, 5 вересня, у заключних матчах 3-го туру чемпіонату України з футболу "Минай" зіграв внічию з "Колосом", а "Олександрія" програла "Металісту".

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