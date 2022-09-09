"Рух" несподівано переміг "Зорю". Результати і розклад усіх матчів 4-го туру УПЛ
Сьогодні, 9 вересня, стартував 4-й тур вищого дивізіону чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У стартовому матчі 4-го туру УПЛ львівський "Рух" впевнено переміг луганську "Зорю" з рахунком 3:1. Хет-трик оформив Таллес. За гостей забив Назарій Русин.
Українська Прем'єр-ліга
4-й тур
9 вересня
"Рух" - "Зоря" 1:3
Голи: Таллес, 41, 49 (пен.), 62 - Русин, 55
10 вересня
15:00 "Кривбас" - "Верес"
17:00 "Шахтар" - "Чорноморець"
11 вересня
13:00 "Дніпро-1" - "Металіст 1925"
15:00 "Колос" - "Металіст"
17:00 "Динамо" - "Львів"
12 вересня
13:00 "Ворскла" - "Олександрія"
15:00 "Інгулець" - "Минай"
*Офіційний транслятор УПЛ - Setanta Sports.
- У понеділок, 5 вересня, у заключних матчах 3-го туру чемпіонату України з футболу "Минай" зіграв внічию з "Колосом", а "Олександрія" програла "Металісту".
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