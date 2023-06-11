Румунія відкликає свого посла з Кенії через расистське висловлювання

Про це пише ВВС.

Тігау озвучив цей коментар 26 квітня під час зустрічі в столиці Кенії Найробі. Розповідається, що дипломат побачив за вікном мавпу і пожартував, що це "приєдналася африканська група".

Про це розповів чиновник із закордонних справ Кенії Камау Мачарі, додавши, що він "приголомшений цим огидним інцидентом".

ВВС, посилаючись на місцеві видання, зазначає, що африканські дипломати висунули вимогу про публічні вибачення, адже "приватних недостатньо".

У суботу Румунія оголосила, що була поінформована про інцидент лише цього тижня і зараз почала процедуру відкликання свого посла.

"Ми глибоко шкодуємо про цю ситуацію і перепрошуємо перед усіма, хто постраждав. Будь-яка поведінка чи коментарі расистського характеру абсолютно неприйнятні", - йдеться в заяві МЗС Румунії.