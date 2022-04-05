Рятувальники і лікарі не можуть дістатися до деяких районів Попасної і Рубіжного, – голова Луганської ОВА

Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграм.



"Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої", – зазначив він.



У Рубіжному загиблих ховають у дворах, додав Гайдай.

Нагадаємо, 4 квітня із Рубіжного було евакуйовано 22 жителя. Ще 117 осіб – із містечок Гірське та Золоте.