Рятувальники і лікарі не можуть дістатися до деяких районів Попасної і Рубіжного, – голова Луганської ОВА
Медики та співробітники ДСНС не можуть дістатися до деяких районів Попасної і Рубіжного на Луганщині через щільні обстріли
Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Телеграм.
"Ситуація важка. До деяких районів Попасної та Рубіжного не можуть дістатися ані рятувальники, ані лікарі швидкої. Обстріли дуже щільні, тривають вуличні бої", – зазначив він.
У Рубіжному загиблих ховають у дворах, додав Гайдай.
- Нагадаємо, 4 квітня із Рубіжного було евакуйовано 22 жителя. Ще 117 осіб – із містечок Гірське та Золоте.
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