Рятувальники попереджають про значну та високу сніголавинну небезпеку в Карпатах

Про це повідомляє ДСНС.



У зв’язку з нестабільним сніговим покривом і відлигою 16 лютого в горах Iвано-Франкiвської та Чернівецької областей слід чекати значної сніголавинної небезпеки (3 рівень).



Через відлигу й опади на високогір'ї Закарпаття, у горах Львівщини та Чернівеччини прогнозують значну небезпеку сходження лавин (3 рівень).



У горах Івано-Франківської області фіксують високу сніголавинну небезпеку (4 рівень).

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