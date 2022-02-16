Рятувальники попереджають про значну та високу сніголавинну небезпеку в Карпатах
У чотирьох областях України прогнозують сніголавинну небезпеку
Про це повідомляє ДСНС.
У зв’язку з нестабільним сніговим покривом і відлигою 16 лютого в горах Iвано-Франкiвської та Чернівецької областей слід чекати значної сніголавинної небезпеки (3 рівень).
Через відлигу й опади на високогір'ї Закарпаття, у горах Львівщини та Чернівеччини прогнозують значну небезпеку сходження лавин (3 рівень).
У горах Івано-Франківської області фіксують високу сніголавинну небезпеку (4 рівень).
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